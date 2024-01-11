مدرب قطر: هدفنا الوصول إلى نهائي كأس آسيا.. واكتسبنا خبرات من كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، أن هدف العنابي هو الوصول إلى نهائي كأس آسيا.

ويستهل منتخب قطر مشواره بمواجهة لبنان في الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة كأس أسيا ثم يواجه الصين وطاجيكستان.

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة قطر ولبنان: "المنتخبات في مجموعتنا متقاربة المستوى، سنواجه فرقًا مشابهة لنا، وبالطبع لدينا حظوظ في التأهل".

وأضاف: "هدفي الوصول إلى المباراة النهائية وخبرتي التدريبية في قطر ومعرفتي الجيدة باللاعبين تجعلني أتعامل بشكل إيجابي مع المجموعة".

وأتم: "لدينا مجموعة لاعبين اكتسبت الخبرة من المشاركة في بطولة 2019 ومن المشاركة في كأس العالم، وهذا يصب في مصلحة الفريق".

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير إلى العاشر من فبراير المقبل.