أمم أفريقيا.. حسن الشاذلي وأيمن منصور بقائمة الأهداف الأسرع تسجيلًا في تاريخ الأميرة السمراء

ياسر رشاد - القاهرة - يتأهب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق نسخة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستنضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويعتبر منتخب مصر هو الوحيد الذي اعتلى منصة التتويج بالكأس الذهبية للأميرة السمراء 3 مرات متتالية، وذلك أعوام 2006 و2008 و2010 فيما توجت 3 منتخبات باللقب مرتين على التوالي، وهي مصر والكاميرون وغانا.

قائمة الأهداف الأسرع تسجيلًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

أيمن منصور

تمكن المصري أيمن منصور من تسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أفريقيا في فوز الفراعنة بأربعة أهداف نظيفة على الجابون في نسخة تونس 1994.

وجاء هدف مهاجم الزمالك السابق في الثانية الـ 23 من مباراة مصر الأولى في دور المجموعات والتي كانت الوحيدة التي سجل فيها منتخب بلاده أهدافاً طوال البطولة.

حسن الشاذلي

وأحرز حسن الشاذلي أسطورة الكرة المصرية هدفاً في الدقيقة الأولى في نسخة "مصر 1974" في مرمى كوت ديفوار في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2-0.

لكن المنتخب المصري خرج من البطولة في نصف النهائي ضد البطل اللاحق زائير - الكونغو الديمقراطية حالياً - ليكتفي الأكثر تتويجاً بالبطولة بالمركز الثالث.

ويستهل الفراعنة مشوار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، بملاقاة موزمبيق في أولى جولات مرحلة دور المجموعات خلال الفعاليات التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل 14 يناير الجاري ، بتوقيت القاهرة ، مذاعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للقاءات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من البطولة القارية رفقة “غانا ، كاب فيردي والرأس الأخضر”.

قائمة مصر في المنافسات ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.