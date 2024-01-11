فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الجمعة، ويسعى لاعبو فانتازي إلى تحقيق أعلى النقاط، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الروابط الآتية:

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فانتازي... "من هو أفضل بديل لصلاح وسون؟" الخبراء يجيبون

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فانتازي.. "ما هو أفضل موعد لاستخدام خاصية الوايلد كارد الثانية؟" الخبراء يجيبون

على رأسهم صلاح... أفضل 11 لاعبا في فانتازي خلال موسم 2023/24 حتى الآن

فانتازي... أفضل 5 لاعبين للجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

فانتازي... "من هم أفضل اللاعبين في مانشستر سيتي؟" الخبراء يجيبون

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