الشباب والرياضة تنظم زيارة للمشاركين في ماراثون مصر الدولي لمستفى الأورمان الخيري بالاقصر

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة للمشاركين والمتسابقين في ماراثون مصر الدولي بالاقصر في النسخه رقم ٣١ بالتعاون فريق ايفنت سبورت event sport لستشفى الأورمان الخيري في الأقصر وعمل جولة بها للتعرف على نشاط المستشفى ومقابلة المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم.

وقد أبدى المشاركون من مختلف الجنسيات إعجابهم بمستوى المستشفى والخدمات المقدمة واهتموا باضفاء الابتسامة على وجوه المرضى لتشجيعهم على مواجهة التحديات التي يمرون بها.

وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع فريق إيفنت سبورت المتخصص في تنظيم الفاعليات الرياضية.

و كان المشاركون بدأوا في الوصول إلى الأقصر ظهر اليوم، وقد قاموا بزيارة معبد الكرنك للاستمتاع بأهم أثار محافظه الاقصر ، قبل أن يتوجهوا لفندق الخاص بالمارثون لتسلم أرقام السباق الخاصه بهم

جدير بالذكر ينطلق غدا صباحا من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي ماراثون مصر الدولي النسخه رقم ٣١ بمشاركه العديد من الجنسيات بحضور أعضاء الإدارة العامة للسياحه و الفاعليات الرياضية بوزاره الشباب والرياضه ومحسن عبد المعبود المدير التنفيذي للمارثون