أمم أفريقيا.. بركات: منتخب مصر أعلى فنيًا من غانا ونعرف التعامل مع المباريات الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - اكد محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني قادر على حسم اللقب القاري والظهور بشكل مشرف.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية "منتخب مصر قوي للغاية ومرشح للتتويج باللقب، والمنتخبات المتواجدة في البطولة تشير إلى ذلك في تصريحاتهم، بأن الفراعنة هم أول المرشحين لأمم أفريقيا".

وتابع: "مصر بلد كرة القدم فيها كأنها طعام وشراب، والجمهور بيلتف حول المنتخب لأنه يثق في اللاعبين، وقدرتهم على التعامل في البطولات القارية".

وأتم: "منتخب مصر أفضل فنيًا من نظيره الغاني، ولكنهم فريق كبير وله تاريخ عظيم في أفريقيا، ويعرفون كيفية تعويض الغيابات والمنتخبات الكبيرة لا تتوقف على لاعب أو أكثر".

وأكمل: "لابد من تحقيق الفوز في حال عدم الظهور بأداء جيد، ولابد من خوض المباريات خطوة بخطوة، والفريق الذي يبحث عن التتويج لا ينظر إلى المنافسين".