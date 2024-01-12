كأس آسيا.. تاريخ مشاركات منتخب السعودية قبل انطلاق النسخة الـ18

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب السعودية لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا في نسختها 18 التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.

تتواجد السعودية في المجموعة السادسة مع منتخبات قيرغيزستان وتايلاند وعمان، ويأمل الأخضر في استعادة اللقب الآسيوي بعد صيام طويل عن التتويج باللقب تصل مدته إلى 28 عاماً.

يمتلك المنتخب السعودي في سجلاته 3 ألقاب لكأس آسيا حققها عبر 10 مشاركات سابقة وخسر النهائي مثلها، وودع من دور المجموعات 3 مرات، وخرج من ثمن النهائي مرة وحيدة.

خاض منتخب السعودية على مدار مشواره في كأس آسيا 48 مباراة، فاز في 21 وتعادل 13 مرة وخسر في 14 مواجهة، وسجل 69 هدفاً في تاريخها القاري بينما استقبلت شباكه خلال الفترة نفسها 48 هدفاً.

لم يشارك منتخب السعودية في أول 5 نسخ من بطولة كأس بسبب عدم تواجد السعودية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عطفا على انسحابه من المشاركة في نسختي 1976 و1980.

ونجح المنتخب العربي في التأهل للمباراة النهائية للكأس القارية 6 مرات من قبل في أول 7 مشاركات له في كأس آسيا بين 1984 و2007.

وفاز الأخضر بكأس آسيا 1984 في سنغافورة بالفوز في النهائي 2-0 على الصين، وكرر الإنجاز في 1988 في قطر بإسقاط كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل سلبي.

1984

البطل

1988

البطل

1992

الوصيف

1996

البطل

2000

الوصيف

2004

خروج من المجموعات

2007

الوصيف

2011

خروج من المجموعات

2015

خروج من المجموعات

2019

خروج من ثمن النهائي