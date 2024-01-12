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كأس آسيا.. تاريخ مشاركات منتخب السعودية قبل انطلاق النسخة الـ18

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا في نسختها 18 التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.

تتواجد السعودية في المجموعة السادسة مع منتخبات قيرغيزستان وتايلاند وعمان، ويأمل الأخضر في استعادة اللقب الآسيوي بعد صيام طويل عن التتويج باللقب تصل مدته إلى 28 عاماً.

يمتلك المنتخب السعودي في سجلاته 3 ألقاب لكأس آسيا حققها عبر 10 مشاركات سابقة وخسر النهائي مثلها، وودع من دور المجموعات 3 مرات، وخرج من ثمن النهائي مرة وحيدة.

خاض منتخب السعودية على مدار مشواره في كأس آسيا 48 مباراة، فاز في 21 وتعادل 13 مرة وخسر في 14 مواجهة، وسجل 69 هدفاً في تاريخها القاري بينما استقبلت شباكه خلال الفترة نفسها 48 هدفاً.

لم يشارك منتخب السعودية في أول 5 نسخ من بطولة كأس بسبب عدم تواجد السعودية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عطفا على انسحابه من المشاركة في نسختي 1976 و1980.

ونجح المنتخب العربي في التأهل للمباراة النهائية للكأس القارية 6 مرات من قبل في أول 7 مشاركات له في كأس آسيا بين 1984 و2007.

وفاز الأخضر بكأس آسيا 1984 في سنغافورة بالفوز في النهائي 2-0 على الصين، وكرر الإنجاز في 1988 في قطر بإسقاط كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل سلبي.

1984
البطل

1988
البطل

1992
الوصيف

1996
البطل

2000
الوصيف

2004
خروج من المجموعات

2007
الوصيف

2011
خروج من المجموعات

2015
خروج من المجموعات

2019
خروج من ثمن النهائي

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MO Nasa

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