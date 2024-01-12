كأس آسيا.. تاريخ مشاركات منتخب السعودية قبل انطلاق النسخة الـ18

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب السعودية لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا في نسختها 18 التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.
تتواجد السعودية في المجموعة السادسة مع منتخبات قيرغيزستان وتايلاند وعمان، ويأمل الأخضر في استعادة اللقب الآسيوي بعد صيام طويل عن التتويج باللقب تصل مدته إلى 28 عاماً.
يمتلك المنتخب السعودي في سجلاته 3 ألقاب لكأس آسيا حققها عبر 10 مشاركات سابقة وخسر النهائي مثلها، وودع من دور المجموعات 3 مرات، وخرج من ثمن النهائي مرة وحيدة.
خاض منتخب السعودية على مدار مشواره في كأس آسيا 48 مباراة، فاز في 21 وتعادل 13 مرة وخسر في 14 مواجهة، وسجل 69 هدفاً في تاريخها القاري بينما استقبلت شباكه خلال الفترة نفسها 48 هدفاً.
لم يشارك منتخب السعودية في أول 5 نسخ من بطولة كأس بسبب عدم تواجد السعودية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عطفا على انسحابه من المشاركة في نسختي 1976 و1980.
ونجح المنتخب العربي في التأهل للمباراة النهائية للكأس القارية 6 مرات من قبل في أول 7 مشاركات له في كأس آسيا بين 1984 و2007.
وفاز الأخضر بكأس آسيا 1984 في سنغافورة بالفوز في النهائي 2-0 على الصين، وكرر الإنجاز في 1988 في قطر بإسقاط كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل سلبي.
1984
البطل
1988
البطل
1992
الوصيف
1996
البطل
2000
الوصيف
2004
خروج من المجموعات
2007
الوصيف
2011
خروج من المجموعات
2015
خروج من المجموعات
2019
خروج من ثمن النهائي