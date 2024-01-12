الأهلي لم يدفع مليمًا واحدًا.. شوبير يكشف تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال إلى القلعة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي يناير الجاري.

وقال "شوبير"، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، مساء الخميس، إن الأهلي بدأ التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد وقع للنادي الأهلي قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

وأضاف أنه رغم الإغراءات المقدمة من وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر للبقاء داخل النادي، إلا أن عمر كمال صمم على الرحيل إلى الأهلي.

وأوضح أن فيوتشر طلب في البداية الحصول على خدمات الثلاثي خالد عبدالفتاح، كريم نيدفيد، وصلاح محسن، إلا أن مارسيل كولر رفض وتمسك بالإبقاء على الثنائي عبدالفتاح ونيدفيد، ووافق على رحيل صلاح محسن، الذي رفض الدخول ضمن تفاصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن مسئولي فيوتشر تواصلوا مع صلاح محسن لإقناعه، لكنهم لم تعجبهم شروط اللاعب.

وأشار إلى أن فيوتشر طلب خدمات الثلاثي محمد زعلوك وعبدالرحمن رشدان، وكباكا، على سبيل الإعارة لمدة عامين ونصف، إلا أن الأهلي وضع بند في العقد يمنحه حق قطع إعارة الثنائي كباكا وزعلوك في أي وقت، مقابل أن يحصل فيوتشر على ثنائي بديل من داخل الأهلي.

وأكد أن والد عمر كمال عبد الواحد لم يعلم بتوقيع نجله للنادي الأهلي، ووكله في القيام بأي توقيعات جديدة على أي عقود حال احتياجها من قبل إدارة الأهلي، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يدفع مليمًا واحدً.

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