"أحد أكبر إنجازاتي".. أنس النجار يكشف كواليس تقديمه صفقة الفلسطيني وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المراسل الفلسطيني أنس النجار، كواليس تصويره لتقديم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مشاهدة كأس السوبر المصري بين الأهلي ومودرن فيوتشر ديسمبر الماضي.

وأضاف "النجار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الخميس، أن الفلسطينيين يعيشون تحت ضغط كبير في قطاع غزة بسبب الحرب العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لذلك نبحث عن لحظة ممتعة نعيشها، والتي جاءت عن طريق النادي الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر المصري.

وأكمل: "فرحة قليلة مقارنة بحجم الأهلي طبعا، وخروج من الأجواء الصعبة والعصيبة التي نعيشها في قطاع غزة"، متابعًا: "نتابع مباريات الأهلي تحديد او الاندية المصرية، ونشوف الدعم الكبير واحتفالات اللاعبين ورفع أعلام فلسطين داخل الملاعب وبين الجمهور، تلك الأمور تعطينا دافع كبير، وتخبر لنا أنه العالم لم ينسى معاناة فلسطين".

وعن كواليس مشاركته في فيديو تقديم وسام أبو علي، أوضح، قائلا: "بعد انتشار فيديو نهائي السوبر وأعتقد أن مسئولي الأهلي تابع هذا الفيديو، وهنا تأكدت أنهم لم ينسوا فلسطين في وسط الحرب".

وأكد أن تقديمه لصفقة الفلسطيني وسام أبو علي وسام شرف كبير على صدري، ومن أكبر إنجازاتي أني قدمت صفقة المهاجم الجديد.

وأردف: "تواصل معي المركز الإعلامي للنادي الأهلي ووضعنا سكريبت والنص الخاص للتقديم، ونفذنا والحمد لله يعني طلع شيء ناجح كثير شيء لاقى ردة فعل كبيرة".

وتابع: "أهل مصر يحبونا كتير ويساندونا كتير ولقيته أكثر مما أتوقع، امبارح كلمني شخص مصري انا مش متذكر اسمه ولكن كلمني قال لي انا مستعد ابيع بيتي وابعت فلوسي لأهل غزه قلت له أفضل من انه تبيع بيتك وافضل من تعمل اي شيء بس ساندونا وظلوا متذكرينا".

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