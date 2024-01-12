"قابلت الخطيب 3 مرات".. إمام عاشور يكشف كواليس انتقاله إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر عن كواليس انتقاله إلى الأول، مشيرا إلى أن محمود كهربا لاعب الفريق يدعمه منذ اليوم الأول.

وقال عاشور خلال تصريحات تلفزيونية: "موضوع النادي الأهلي، المسؤولون لم يتحدثوا معي بشكل مباشر، عند عودتي إلى مصر من أجل التأهيل من الإصابة، بدأ الحديث وكان شرف كبير لي ورحبت بالأمر بالطبع، لأنه شرف لأي أحد أن يرتدي القميص الأحمر".

وأضاف: "عندما احترفت لم يتحدث معي أحد من الأهلي، واجهت صعوبة مع ميتلاند في الدنمارك ربما لم استطع التأقلم في النادي، وهذا يعود إلى حالتي النفسية لأنني لم أكن استطع التأقلم نهائيًا ولا أعرف ألعب بطريقتي، لذلك قررت فسخ تعاقدي".

وتابع: "شرف كبير لي أن ارتدي رقم 22 الذي كان يرتديه محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي، في البداية قالوا لي إن هذا الرقم سيكون ثقيل عليك، لكن بالعكس هو منحني دافع، وقلت لهم سأعيد هذا الرقم كما كان".

وواصل: "يمكنني ألعب في أي مركز داخل الملعب، لا يوجد لدي أي مانع، لعبت في كل المراكز داخل الملعب ينقصني مركز حراسة المرمى، لكن مركز 8 شعرت بالارتياح فيه، أحب طريقة لعب كل زملائي في وسط الملعب، مارسيل كولر، دائمًا يدعمني ويعطيني النصائح ويقول لي ركز في الملعب فقط".

أكمل: "قابلت محمود الخطيب 3 مرات، دائمًا يحفزني ويقول لي لا تركز خارج الملعب، وكذلك يمنح الجميع النصائح، أول مكالمة جمعتني به قال لي ألف مبروك انضمامك للأهلي، لا تنظر لأي شيء خارج الملعب".

واختتم عاشور: "كهربا مثل أخي الكبير في النادي، من أول يوم لي في النادي وهو يدعمني ويعطيني النصائح لأنه مر بنفس تجربتي، ويحاول أن يخرجني من المشاكل التي تحدث حولي، لم يكن لي علاقة بـ كهربا من قبل، أول مقابلة لي معه كانت في الملعب، لأن الجميع يقول إنني كنت صديق كهربا قبل الانضمام للأهلي".

يذكر أن إمام عاشور انتقل إلى النادي الأهلي من ميتلاند الدنماركي، في يوليو 2023، وخاض مع الفريق 19 مباراة وسجل هدفين.

اقرأ أيضًا:

ترحيب خاص ومميز لـ مهاجم الأهلي الجديد وسام أبو علي.. فيديو

عدلي القيعي: وسام أبو علي سفير الكرة الفلسطينية الجديد في الأهلي

"الأهلي صحابنا".. من أنس النجار الذي ظهر في فيديو تقديم وسام أبو علي؟