عدم اكتمال النصاب القانوني لليوم الثاني.. اتحاد الكرة لأعضاء الجمعية العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - فشل اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثاني على التوالي.

وترتب على ذلك تفوض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جدول الأعمال .

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم في مجلس الإدارة على ما يتخذه من قرارات.

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