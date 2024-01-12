"من زملكاوي كل المصريين بيحبوك".. كيف تفاعلت الجماهير مع فيديو تقديم وسام أبو علي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع المهاجم الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي، وشهد فيديو تقديم اللاعب ظهور الصحفي الفلسطيني أنس النجار، وارتدى وسام العلم الفلسطيني من داخل التتش، قائلا: "خلي المعنويات عالية، وسام أهلاوي".

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التغريدات "إكس" مقطع فيديو تقديم اللاعب، معلقا: "من فلسطين الحرة، إلى فخر الأمة"، وتفاعلت الجماهير مع الفيديو، إذ كتب أحدهم: "ممتاز اختيار وقت الفيديو 107 ثانية وده تاريخ الطوفان الأعظم ضد الظلم".

وعلق مشجع آخر: "من زملكاوي إلى وسام أبو علي اللاعب الفلسطيني كل المصريين بيحبوك كفاية انك من ريحة الحبايب، أخواتنا في فلسطين"، فيما كتب آخر: "مبادرة جيدة من زعيم القارة السمراء".

وأضاف مشجع آخر: "الفيديو وتوقيته عمل ممتاز، شكراً لكبير أفريقيا"، وكتب آخر: "لأول مرة في التاريخ، من قلب العزة، من قلب غزة، يتم الإعلان عن صفقة زعيم الأمة النادي الأهلي، وسام أبو علي أهلاوي".

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