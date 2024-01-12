كأس آسيا.. احصائيات منتخب قطر خلال مشاركاته المختلفة في البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخب قطر ببطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2019 التى احتضنتها دولة الامارات، بعد هزيمة نظيره منتخب اليابان في نهائي البطولة.

أرقام منتخب قطر خلال مشاركاته ببطولة كأس آسيا تاريخيا

ونجح منتخب قطرفي المشاركة ببطولة كأس أسيا 39 مباراة، خلال 10 مشاركات سابقة، حقق من خلالها 13 فوزا و11 تعادلا، و تلقى 15 خسارة، سجل لاعبوه 52 هدفا، واستقبلت شباكه 47 آخرين فيما حقق العلامة الكاملة في ببطولة آسيا نسخة 2019، حيث فاز 7 لقاءات من أصل 7 مواجهات خاضها في البطولة التى استضافتها دولة الإمارات.

وتقام بطولة كأس آسيا على ثمانية ملاعب، منها 6 ملاعب ظهرت في بطولة كأس العالم الماضية.

ويعد منتخب اليابان الأكثر تتويجا باللقب الآسيوي، بواقع 4 مرات في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، ويبحث محاربو الساموراي عن اللقب الخامس في نسخة 2023.

قائمة الأكثر تتويجاً بكأس آسيا

- منتخب اليابان 4 مرات

- منتخب السعودية 3 مرات

- منتخب اليابان 3 مرات

- منتخب كوريا الجنوبية مرتين

- منتخب قطر مرة واحدة

- منتخب الكويت مرة واحدة

- منتخب العراق مرة واحدة ع

- منتخب أستراليا مرة واحدة