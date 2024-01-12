ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر .. مشاهدة مباراة قطر ولبنان يلا شوت اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مباراة قطر ولبنان، اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر يناير الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا 2024، والتي تقام في قطر في الفترة من 11 يناير الجاري، وحتى 10 من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين المنتخبين على أرضية ستاد «لوسيل».

وتنطلق مباراة قطر ولبنان في افتاح مباريات بطولة كأس آسيا اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر في كأس آسيا اليوم

مواجهة قوية ومرتقبة اليوم الجمعة، تجمع بين قطر ضد لبنان، وذلك في افتتاح مباريات بطولة كأس آسيا 2024، والتي تقام على أرضية ستاد «لوسيل» وذلك لحساب المجموعة الأولى.

ويقع منتخبي قطر ولبنان في المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا هذا العام، والتي تضام كل من منتخبات، الصين وطاجيكستات.

رابط مشاهدة مباراة قطر ولبنان افتتاح كأس آسيا | من هنـــا

رابط مشاهدة مباراة قطر ولبنان افتتاح كأس آسيا | من هنـــا

ويدخل منتخب قطر تحت قيادة المدرب الإسباني المخضرم ماركيز لوبيز، مباراة اليوم أمام لبنان في ضربة البداية ببطولة كأس آسيا، وهو متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وذلك من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومحاولة خطف بطاقة العبور سريعاً والابتعاد عن أي حسابات.

مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر في كأس آسيا اليوم

وتقدم «بوابة الخليج 365» بث مباشر مباراة قطر ولبنان، اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر يناير الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا 2024، والتي تقام في قطر في الفترة من 11 يناير الجاري، وحتى 10 من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين المنتخبين على أرضية ستاد «لوسيل».

وتنطلق مباراة قطر ولبنان في افتاح مباريات بطولة كأس آسيا اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة قطر ضد لبنان

مشاهدة مباراة قطر ضد لبنان ستكون تجربة مثيرة ومشوقة لعشاق الكرة في المملكة العربية السعودية وخارجها. ستكون هذه المواجهة الكلاسيكية فرصة لمشاهدي الرياضة لمتابعة تصرفات اللاعبين واستراتيجيات الفرق والتكتيكات الرائعة على أرض الملعب.

بصرف النظر عن الفريق الذي يشجعونه، ستجمع هذه المباراة بين الجماهير وتجعلهم يتفاعلون ويشجعون بحماس وحماس. ستكون لديهم الفرصة لمشاهدة اللقاء ومتابعة أبرز لحظاته وربما شهدوا أهدافًا رائعة وتصديات مميزة من قبل الحراس. يمكن للجماهير أيضًا الاستمتاع بالتحليلات والتعليقات المباشرة من قبل خبراء الرياضة عبر البث التلفزيوني.