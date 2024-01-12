فانتازي... "هل حان موعد استخدام خاصية الوايلد كارد؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

مع غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة والبطولات الدولية، وقيام مجموعة من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي بتفعيل خاصية الوايلد كارد الخاصة بهم، يقدم خبراء البريميرليج نصائح عن الوقت الأمثل لاستخدام الوايلد كارد.

قال لي بونفيلد: "إذا كان بإمكانك، احتفظ بالويلد كارد الخاص بك واستخدمه لاستغلال النقاط التي سيتم تحقيقها خلال الجولة المزدوجة (Double Gameweeks)".

وأضاف: "ومع ذلك، كما أقول دائما، يعتمد الوايلد كارد بشكل كبير على الفريق، فمن الممكن أن يستخدمها المدربون الذين لديهم الكثير من المشاكل في فرقهم".

وواصل خبير الفانتازي بن كرابتري: "من الأفضل استخدام الوايلد كارد في الجولة المزدوجة (Double Gameweeks)، الحصول على" سالب "ثماني نقاط أمرا جيدا إذا كان لديك الكثير من الإصابات في فريقك".

وأوضح خبير الفانتازي جياني بوتيس : "من الأفضل لي خسارة أربع نقاط أو ثمانية بدلا من تفعيل الوايلد كارد هذا الأسبوع، مع العلم أن الخاصية ستكون ذات قيمة كبيرة لاحقا".

ومن جانبها قالت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "لم أستبعد تفعيل الوايلد كارد هذا الأسبوع، لكنني أعتقد أنه يمكن إصلاح فريقي من خلال إجراء تبديلات بسالب ثماني نقاط وأنا سعيدة للقيام بذلك".

وأردفت: "إن القيام بذلك سيسمح لي بالاحتفاظ بالوايلد كارد الخاص بي حتى يكون لدينا علم أكثر بمن تأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأي الفرق ستغيب عن بعض الأسابيع بسبب نهائي كأس الاتحاد، وأي اللاعبين سيعودون من كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا".

وأكد خبير الفانتازي آندي بارك: "مع وجود الكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بموعد أسابيع الدوري المزدوجة، وأي الفرق ستغيب عن الجولات 26 و29، فإن الاحتفاظ بالخاصية لأطول فترة ممكنة أفضل خطة، ويبدو أن الأسبوع 30 حتى 33 هو الوقت المثالي لاستخدام الوايلد كارد الثاني".

واختتم خبير الفانتازي هاري دانيلز: "أنصح دائما باستخدام الوايلد كارد بدءا من الجولة 26 فصاعدا، ولكن ستأتي مشكلة حيث يوجد الكثير من المشكلات في الفريق ويجب عليك تفعيل الخاصية، بالنسبة لي، سأفعل ذلك إذا كان عليك أن تقوم بالكثير من التبديلات".