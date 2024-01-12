قرار جديد من وزير الرياضة بشأن مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مركز شباب الجزيرة عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح مركز شباب الجزيرة أنه سوف يتم عرض المباريات على شاشة عملاقة بالمسرح الروماني مجانا لتوفير أفضل الخدمات للسادة الأعضاء والزائرين والجاليات العربية والأفريقية المقيمة في مصر.

ويأتي هذا تحت إشراف لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، والمدير التنفيذي لقطاع الشباب.

وأنهى مركز التنمية الشبابية بالجزيرة جميع الاستعدادات الخاصة بإذاعة مباريات البطولة بشكل عام ومباريات منتخب مصر بشكل خاص بالتنسيق بين شريف منصور المدير التنفيذي للمركز وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز لتقديم أفضل الخدمات للجمهور تحت شعار يلا نشجع مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساندة ومؤازرة الجماهير المصرية للاعبي المنتخب، لتحقيق الفوز والانتصار بالبطولة الأفريقية في ظل الدعم غير المحدود من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الجمهورية الجديدة.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع لاعبي المنتخب الوطني قبل السفر إلى كوت ديفوار خلال زيارته لمعسكر الفراعنة في ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وانتظار الشعب المصري فرحة التتويج ببطولة أفريقيا.