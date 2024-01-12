لأول مرة في تاريخ كأس آسيا.. قائد قطر يتنازل عن قسم البطولة لكابتن منتخب فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - تنازل حسن الهيدوس كابتن منتخب قطر عن أداء قسم بطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر 2023 إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

جرى العُرف في بطولة آسيا أن يؤدي قائدة الدولة المستضيفة قسم البطولة، لكن هذه أول مرة في التاريخ يتنازل فيها قائد المنتخب المستضيف عن أداء القسم لدولة أخرى.

من جانبه، أدى مصعب البطاط يمين البطولة قائلاً : "بسم الله الرحمن الرحيم.. باسمي ونيابة عن زملائي.. أقسم بالله العظيم.. المنتصر للنور على العتيم.. أقسم بأن التزم بشريعة المنافسة الشريفة، قانوناً وعرفاً.. روحاً وقانوناً.. وأن أنقل للجمهور ما يعكس خلقي القويم.. والله على ما أقول شهيد".

ويفتتح المنتخب القطري بطولة كأس الأمم الأسيوية في نسختها الثامنة عشر، بمواجهة نظيره اللبناني الساعة السادسة مساء يوم اليوم الجمعة على ملعب لوسيل، والتي التي تستضيفها الدوحة، والتي تنطلق من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.