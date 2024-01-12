فعاليات استثنائية تُثري النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء

الرياص - اسماء السيد - العلا: كشفت لحظات العُلا عن المزيد من التفاصيل حول النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء المُقامة في ملعب قرية الفروسية بالعلا من 17 حتى 20 يناير 2024، وهي بطولة البولو الأولى المنظمة التي تقام على رمال الصحراء في حلبةٍ فريدة من نوعها.

وتمثّل البطولة المنتظرة إحدى الفعاليات الكبرى في جدول رياضة الفروسية العالمي، حيث تستقطب عشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم، ومجموعة من أفضل اللاعبين، أبرزهم خوان مارتين نيرو إلى جانب الموهوب ديفيد ستيرلينغ والنجم بابلو ماك دونوغ، فضلاً عن أسطورة البولو الأرجنتيني أدولفو كامبياسو، ما يعد ببطولة تنافسية لا مثيل لها.

وقال رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، زياد السحيباني: "قمنا بوضع التفاصيل النهائية لاستضافة عشاق البولو من جميع أنحاء العالم في الأسبوع القادم، ما يعد ببطولة استثنائية للاعبين والمشجعين على حدٍ سواء، ويمثل الإقبال الواسع الذي شهدناه دليلاً واضحاً على الشغف المتنامي لدى عشاق البولو حول العالم تجاه هذه البطولة، ونثق بأن جدول فعاليات البطولة سيثري تجربة ضيوفنا الأعزاء بما يحمله من تجارب رياضية وثقافية ورياضية لا تنسى".

وبدوره أكد نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، رامي المُعلم أن بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء تمثل فرصة مميزة للاستمتاع بأروع التجارب الثقافية والترفيهية المبتكرة والمُلهمة .

وتُقام ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بالتزامن مع فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الشهير، وتمثل مزيجاً فريداً بين فنون الفروسية والمهارات الرياضية والسرعات العالية، فضلاً عن التجارب الترفيهية المميزة، مانحةً الضيوف فرصة لقضاء أروع الأوقات داخل وخارج حلبة البولو.

تجارب ممتعة

وتنطلق منافسات البطولة يوم الأربعاء بمشاركة أربعة فرق تتنافس فيما بينها للفوز بكأس بولو الصحراء، وتتضمن الفرق المشاركة أحد الرُعاة الدوليين مع مزيجٍ من اللاعبين المحترفين، مع مشاركة لاعبات بولو محترفات للمرة الأولى.

ويمكن لضيوف العُلا، مع نهاية منافسات اليوم الأول من البطولة، الاستمتاع بتجربة مساء الحجر التي تسلط الضوء على تاريخ موقع الحجر المُدرج على قائمة اليونسكو وآثار الحضارة النبطية التي سكنت المنطقة.

ويستضيف برنامج البطولة مباراتين إضافيتين يوم 18 يناير، حيث تتطلع الفرق الأربعة الأخرى إلى بداية مميزة في سعيها للفوز باللقب.

ويستطيع ضيوف العُلا، بعد انتهاء المباريات، التوجه إلى الحفل الكلاسيكي في الحجر على ضوء الشموع، وهي أمسية موسيقية مباشرة تتضمن تشكيلة من أروع المقطوعات الكلاسيكية، يليها حفل الأوركسترا السويسرية في قاعة مرايا، ويتضمن البرنامج أيضاً أروع عروض الترفيه المباشرة في فترات الصباح والظهيرة والمساء تحييها نخبة من المواهب المميزة،

كما تختتم منافسات البطولة يوم السبت، حيث تُلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبل انطلاق المباراة النهائية لتحديد الفائز بكأس بولو الصحراء، ويمكن للجماهير، بعد انتهاء فعاليات البطولة، الاستمتاع بأروع التجارب الثقافية والترفيهية، بما في ذلك حكايات الغروب وعروض الجديدة الفنية إلى جانب ذكريات المساء في البلدة القديمة.

فعالية رئيسة

وتحولت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء منذ إطلاقها إلى فعالية رئيسة ضمن جدول رياضة الفروسية العالمي، وتحتفي هذه البطولة بمكانة العُلا كوجهة عالمية لرياضة البولو، كما تعزز التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في مجال الفروسية، ما يعكس عمق جذور الفروسية والثقافة والفنون في هوية المملكة وتراثها الأصيل.

وتُقام البطولة بالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو وبرعايةٍ من ريتشارد ميل، ضابط التوقيت الرسمي والشريك الاسمي للبطولة، بالإضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية وعددٍ من الرعاة .

ودعت لحظات العلا جميع المهتمين بمتابعة جميع ما يختص بتفاصيل البطولة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: experiencealula.com .