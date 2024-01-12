هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام هوفنهايم بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لخوض مباراة اليوم أمام نظيره هوفنهايم في الدوري الألماني.
تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام هوفنهايم بالدوري الألماني
في حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - ماتيس دي ليخت- ديفيز
خط الوسط: موسيالا - جيريرو - جوشوا كيميتش
خط الهجوم: توماس مولر - هاري كين - ليروي ساني.
ويتواجد بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة، خلف فريق باير ليفركوزن المتصدر برصيد 42 نقطة، فيما يأتي هوفنهايم في المركز السابع برصيد 24 نقطة.