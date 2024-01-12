ماذا يفعل منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية بـ كأس أمم أفريقيا قبل مواجهة موزمبيق؟

يفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2023 بمواجهة منتخب موزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره موزمبيق غدًا السبت، الموافق 14 يناير الجاري، وذلك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا للمرة 26 في تاريخه هو أكثر المنتخبات مشاركة في تاريخ البطولة القارية، واستطاع تحقيق 17 انتصارًا في مبارياته الافتتاحية بالبطولة، بينما خسر 6 مباريات وتعادل في مباراتين.

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أكبر انتصار حققه منتخب مصر في مباراته الأولى ببطولة أمم أفريقيا كان على حساب منتخب نيجيريا بنتيجة 6 – 3 في نسخة البطولة عام 1963، بينما أكبر هزيمة كانت أمام كوت ديفوار بنتيجة 3 – 1 في نسخة عام 1990.

وكان منتخب مصر خسر مباراته الافتتاحية في النسخة الماضية من البطولة القارية التي أقيمت في الكاميرون، أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0.