"ثنائي مصري ورباعي نيجيري".. 16 إصابة تضرب منتخبات إفريقيا قبل كأس الأمم 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية غدا السبت، بمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، على استاد إبيمبي الأولمبي.

وضربت الإصابات المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس الأمم 2023، وآخرهم مهاجم نيجيريا صادق عمر الذي أصيب في تدريبات نادي ريال سوسيداد الإسباني.

ويستعرض لكم "الخليج 365" غيابات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم بسبب الإصابة:

مصر: أحمد حسن كوكا، أسامة جلال

نيجيريا: عمر صادق، ويلفريد نديدي، فيكتور بونيفاس، تايو أونيي

السنغال: سيني دينج، بولاي ديا

مالي: عمر دوكوري، ماساديو هايدارا

غانا: توماس بارتي

الكاميرون: بريان مبيومو

موريتانيا: باباكار ديوب

الكونغو: إيدو كايمبي

الجزائر: أمين جويري

الرأس الأخضر: دجانيني

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