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"ثنائي مصري ورباعي نيجيري".. 16 إصابة تضرب منتخبات إفريقيا قبل كأس الأمم 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية غدا السبت، بمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، على استاد إبيمبي الأولمبي.

وضربت الإصابات المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس الأمم 2023، وآخرهم مهاجم نيجيريا صادق عمر الذي أصيب في تدريبات نادي ريال سوسيداد الإسباني.

ويستعرض لكم "الخليج 365" غيابات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم بسبب الإصابة:

مصر: أحمد حسن كوكا، أسامة جلال
نيجيريا: عمر صادق، ويلفريد نديدي، فيكتور بونيفاس، تايو أونيي
السنغال: سيني دينج، بولاي ديا
مالي: عمر دوكوري، ماساديو هايدارا
غانا: توماس بارتي
الكاميرون: بريان مبيومو
موريتانيا: باباكار ديوب
الكونغو: إيدو كايمبي
الجزائر: أمين جويري
الرأس الأخضر: دجانيني

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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