كيفية ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا على جهاز الريسيفر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق وافتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 المقامة في دولة كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.



أكثر من يبحث عنه عشاق كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية، ترددات القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على الأقمار الصناعية، بعيدًا عن القنوات المشفرة والتي تتطلب تشغيلها مقابل اشتراك شهري.



لكن هناك مشكلة تقابل الملايين من المشاهدين خلال محاولة البحث عن القنوات المجانية، وهي طريقة تشغيل وتركيب الترددات على الرسيفير، بسبب اختلاف الاعدادات الداخلية ومدى استقبالها لإشارة القناة الفضائية أو الأرضية.



ومن المقرر ان تنطلق أولى مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا يوم السبت المقبل والموافق 13 من يناير 2024 من دولة كوت ديفوار المنظمة للبطولة خلال العالم الحالي.

وإليكم طريقة فتح القنوات المجانية على الرسيفير التي تنقل بطولة كأس أمم أفريقيا 2024

قم الضغط على زر الإعدادات menu.

ثم انقر على التركيب Installation.

وبعدها اختيار التثبيت اليدوي Manual installation.

ثم اضافة اسم القمر الصناعي ومعلومات التالية

النايل سات، كتابة تردد القناة، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز.

قم بالنقر على OK.

وبعد انتهاء البحث النقر على Save.



-طريقة تشغيل القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الجزائرية الأرضية تحمل اسم Programme National Algeria، وبإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات.

الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

-طريقة تشغيل قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة بوركينا فاسو، ستقبل بكافة الدول العربية باطباق صغيرة تبدأ من 70 سم ، وتبث المباراة بتقنية HD ولا تستقبل بالأجهزة العادية، القناة موجودة على القمر الصناعي يوتلسات 9 درجة شرقا تستقبل بكافة الدول العربية باطباق صغيرة.



قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500



قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

شبكة قنوات 5Sport hd و5Plus HD و 5Live HD و 5Stars HD و 5Gold.

القمر الصناعي: Amos 4W

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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