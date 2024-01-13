بعد بتر ساقها في قصف إسرائيلي.. وفاة "نغم" بطلة الكاراتيه الفلسطينية أثناء علاجها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلنت اللجنة الفلسطينية منذ قليل، استشهاد بطلة الكاراتيه نغم أبو سمرة أثناء تلقيها العلاج في مصر، متأثرة بقصف طائرات الاحتلال الصهيوني.

ونعي رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، عائلة اللاعبة وأسرة الرياضة الوطنية ومنظومة اتحاد الكاراتيه، مؤكدا أنها كانت نموذجا يحتذى به في الرياضة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، تم قصف مبنى عائلة نغم بالصواريخ الإسرائيلية، وبترت ساقها بعد نقلها إلى أحد المستشفيات الفلسطينية.

وتم نقل لاعبة الكاراتيه إلى مستشفى في سيناء من أجل استقرار حالتها الصحية ومن ثم يتم نقلها إلى تركيا للعلاج.

الجدير بالذكر أن نغم حاصلة على شهادتي البكالوريوس والماجستير في التربية الرياضية، بجانب فوزها بالحزام الأسود.

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