أمم أفريقيا..عبد الستار صبري يختار ثلاثي الوسط الأنسب لمنتخب مصر في البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - اختار عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، الثلاثي الأنسب لقيادة خط الوسط للفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الموزمبيقي، مساء الأحد في الجولة الأولى في كأس أمم أفريقيا.

وقال عبد الستار صبري في تصريحات تليفزيونية "فيتوريا عندما يُهاجم يلعب 4-2-4، وعندما يُدافع 4-3-3، وحمدي فتحي عنده ميزة جيدة وهو أنه يُجيد اللعب بالرأس، أنا اختياراتي لوسط ملعب منتخب مصر كما قلت حمدي فتحي والنني وتريزيجيه، وأمامهم صلاح ومصطفى محمد ومرموش".

وأضاف "مصر رقم واحد في كل شيء في إفريقيا، أكثر مشاركة وأكثر وصولًا للنهائي، منتخب مصر كبير بالنسبة لـ إفريقيا، المباراة الأولى ستكون المعيار للفريق، أول لقاء دائمًا لا بد أن تجمع بين النتيجة والأداء، من أجل إعطاء رسالة للخصوم".

وأتم تصريحاته "فيتوريا صنع توازنًا جيدًا، أرى أن حمدي فتحي يلعب رقم 6، والنني يلعب ناحية اليمين ويسارًا تريزيجيه في مركز 8".