أمم أفريقيا.. كواليس مران منتخب مصر قبل انطلاق العرس الأفريقي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، تدريباته على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار ، استعدادا لمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٣ التي تنطلق اليوم ١٣ يناير بكوت ديفوار.

بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية ثم تسديدة على المرمي شارك فيه جميع اللاعبين .

حضر المران الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس البعثة و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف على المنتخب.

سلط البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، الضوء خلال المحاضرة الفنية على أبرز مفاتيح منتخب موزمبيق، مؤكدًا أن لديهم دوافع قوية للظهور بأفضل شكل في المباراة الأولى ويريدون خطف نقطة على الأقل، لذلك لابد من الحذر أمامهم وفرض شخصية المنتخب من بداية اللقاء حتى لا يسمح لهم بأي تقدم.

خلال المحاضرة، لفت إلى أبرز مفاتيح اللعب في المنافس وهو رينيلدو ماندافا ظهير أتليتيكو مدريد، مطالبًا بفرض رقابة لصيقة عليه وعدم منحه فرصة للتقدم وصناعة الفرص أو التسجيل.

يواجه منتخب مصر موزمبيق غدا الأحد 14 يناير الحالي والتي تجمع بينهما في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

تنطلق مباراة مصر وموزمبيق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا اليوم السبت الموافق 13 يناير حتى 11 فبراير من الشهر المقبل.

وحرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إجراء جلسة تصوير للاعبي المنتخب، شارك فيها محمد صلاح وكهربا ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد النني، والتي أضفت أجواء كوميدية على معسكر الفراعنة في أبيدجان.

