كوت ديفوار وغينيا بيساو.. تعرف على موعد مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب عشاق الكرة الإفريقية المباراة الافتتاحية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن تقام مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في إفتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، على أرضية الإستاد الأولمبي في إبيمبي بكوت ديفوار مساء اليوم السبت، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كل من: منتخب كوت ديفوار، ومنتخب غينيا بيساو، ومنتخب غينيا الاستوائية، بالإضافة إلى منتخب نيجيريا.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بمواجهة موزمبيق غدا الأحد بالجولة الأولى في دور المجموعات، وتنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، على أرضية ستاد فيليكس هوفويت بوانيي.

وتضم مجموعة مصر "المجموعة الثانية" في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، كل من: منتخب موزمبيق، ومنتخب غانا، وكذلك منتخب الرأس الأخضر.