أمم أفريقيا.. موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو والقنوات اللناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب كوت ديفوار أمام نظيره غينيا بيساو مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع المنتخبين علي استاد الحسن واتارا، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة أحداث مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في أمم أفريقيا

و تُذاع مباراة منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو فى افتتاحية بطولةكأس الأمم الأفريقية مساء اليوم، عبر شبكة قنوات beIN Sport Max 1،2،3.

معلق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

يتولى مهمة التعليق الصوتي على مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في أمم أفريقيا حفيظ دراجي.

ويقع أصحاب الأرض “منتخب كوت ديفوار”، في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا.