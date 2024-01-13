أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع أمام غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب كوت ديفوار مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا بملاقاة نظيره غينيا بيساو مساء اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع بينهما على ملعب الحسن واتارا، في اطار الجولة الأولى بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع أمام غينيا بيساو في أمم أفريقيا

في حراسة المرمي: يحيى فوفانا

في الدفاع: سيرج أورييه وإيفان نديكا وعثمان ديوماندى ويلفريد سينجو

وفي الوسط: سيكو فوفانا وإبراهيم سانجاريه وفرانك كيسى

وفي الهجوم: جوناثان بامبا وسيمون أدينجرا وسيباستيان هالر

ويخوض كوت ديفوار العرس الأفريقي بنسخته الـ 34 متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، فيما يسعى لحصد لقب بطولة كأس أمم إفريقيا بعد ان توج بها مرتين سابقًا، ويأمل في حصد اللقب الثالثة في تاريخه.

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3.