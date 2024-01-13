تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، في صدام كروي مشتعل يجمعهما علي ملعب "سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جون ستونز، مانويل آكانجي.

وسط الملعب: رودريجو، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو، برناردو سيلفا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تريبيير، دان بيرن، جمال لاسيليس، فابيان شار.

وسط الملعب: برونو جيماريش، شون لونجستاف، جولينتون.

خط الهجوم: أنتوني جوردان، ألكسندر آيزاك، كاليوم ويلسون.

موعد مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم في الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الإنجليزي عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق حسن العيدروس.

ترتيب مانشستر سيتي و نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يقع فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، وفي حال فوز نيوكاسل في مباراة اليوم سيصل للمركز السابع برصيد 32 نقطة.