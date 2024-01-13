منهم كهربا والشحات.. 5 نجوم دخلوا تاريخ الأهلي من باب "الانتقالات الشتوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - يقوم النادي الأهلي بتحركات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

الأهلي أعلن قبل ساعات عن تعاقده مع المهاجم الفلسطيني - الدنماركي وسام أبو علي قادما من سيريس السويدي.

وأكدت عدة مصادر اقتراب القلعة الحمراء من الحصول على خدمات الظهير الأيمن عمر كمال عبد الواحد، قادما من مودرن فيوتشر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات.

نجوم دخلوا تاريخ الأهلي من باب "الانتقالات الشتوية"

لا تحظى صفقات الميركاتو الشتوي بالزخم نفسه الذي يحيط بالتعاقدات التي تتم في الصيف، لكن في الكثير من الأحيان يحقق اللاعبون القادمون في وسط الموسم ما لا يتمكن نجوم الميركاتو الصيفي من تحقيقه.

الأهلي سبق له إبرام العديد من الصفقات التاريخية في الميركاتو الشتوي، على رأسها التعاقد مع حسين الشحات قادما من العين الإماراتي في منتصف موسم 2018-2019.

ووفقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، خاض الشحات 200 مباراة مع الأهلي سجل خلالها الجناح الأيسر 48 هدفا وصنع 44، وحقق 14 لقبا بجانب برونزية كأس العالم للأندية 3 مرات.

الميركاتو الشتوي ذاته شهد تعاقد الأهلي مع لاعب الوسط حمدي فتحي، الذي رحل إلى الوكرة القطري في بداية الموسم الحالي.

وخاض فتحي 152 مباراة مع الفريق الأحمر، سجل خلالها 14 هدفا وقدّم 9 تمريرات حاسمة، بينما حقق 13 لقبا.

من بين أبرز النجوم الحاليين للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، الذي انضم إلى القلعة الحمراء في شتاء عام 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

كهربا خاض 109 مباريات مع الأهلي سجل خلالها 38 هدفا وصنع 20، بينما أسهم في الحصول على 10 ألقاب.

وفي مطلع عام 2010 عاد حارس المرمى شريف إكرامي إلى الأهلي قادما من الجونة، وقضى 10 سنوات مع "المارد الأحمر" خاض خلالها 250 مباراة وحقق 20 لقبا.

وكان محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأحمر أحد نجوم "الميركاتو الشتوي" في الأهلي، بانضمامه إلى الفريق في منتصف موسم 2003-2004 قادما من الترسانة.

أبو تريكة خاض ما يزيد عن 280 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 119 هدفا وصنع 40، وحقق 23 لقبا.