أمم أفريقيا..غينيا بيساو يتطلع الى تحقيق الفوز الأول تاريخيًا على حساب أصحاب الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - يقام اللقاء الافتتاحي لبطولة أمم أفريقيا، التى تحتضنها دولة كوت ديفوار، مساء اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع بين منتخب كوت ديفوار ونظيره غينيا بيساو علي ملعب الحسن واتارا الاولمبي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

أمم أفريقيا.. منتخب غينيا بيساو يبحث عن الفوز الأول تاريخيًا على حساب كوت ديفوار

ويخوض منتخب غينيا بيساو تحت القيادة الفنية لـ باكيرو كاندي المدرب الوطنى، كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، بحثًاعن تحقيق فوزه الأول في البطولة القارية بعد عدم قددرته على تحقيق اى انتصار خلال مشاركاته السابقة.

وشارك منتخب غينيا بيساو في العرس الأفريقي 3 نسخ سابقة، استطاع خوض 9 ‏مباريات، أدرك التعادل في 3 مواجهات، تلقى 6 هزائم بدون تحقيق اى انتصار فى الكان الافريقي.‏

ويتطلع باكيرو كاندي المدرب الوطنى لمنتخب غينيا بيساو لتشجيل حضور مميز، فهو يعد ‏الأكثر مشاركة عندما كان لاعبا، فاستطاع تحقيق لقب الهداف رفقة منتخب بلاده برصيد 9 أهداف.

يشارك منتخب غينيا في بطولة كأس أمم أفريقيا التى تقام فى كوت ديفوار للمرة الرابعة فى تاريخه، حيث شهدت المرة الأولى مشاركة فى الكان عام 2017 ومنذ ذلك الحين لم يغيب عن البطولة ‏القارية، إذ شارك أيضا في نسختي 2019 و2021.