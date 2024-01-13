أمم أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن اللقاء الافتتاحي بين كوت ديفوار وغينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - تستهل بطولة كأس الأمم الأفريقية "العرس الأفريقي"، مساء اليوم، بمواجهة مرتقبة تجمع بين كوت ديفوار ونظيره غينيا بيساو، على استاد الحسن واتارا، في اطار الجولة الأول ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كوت ديفوار وغينيا بيساو

ـ ويخوض منتخب كوت ديفوار بطولة الأمم الأفريقية، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهوربحثًا عن اللقب الافريقي للمرة الثالثة فى تاريخه.

ـ ويبحث منتخب ساحل العاج خلال مشاركته الـ 20 في نهائيات كأس الأمم الإفريقية عن التتويج بكأس البطولة بعد حصد اللقب في نسختي 1992 و2015.

ـ وعلى الجانب الآخر، تعقد الجماهير الغينية أمالا كبيرة على تغيير تاريخ مشاركة منتخب غينيا بيساو المخيب للآمال، بعد الظهور المخيب خلال مشاركاته السابقة في الأميرة السمراء.

ـ و يقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا.

ـ وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الادارة التحكيمية المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو الى طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر .

تشكيل غينيا بيساو المتوقع

حراسة المرمى: جونس مينديز.

خط الدفاع: فالي كاندي - سوري ماني - جالو.

خط الوسط: كارلوس ماني - سيميدو - تساساما - رودريجيز - كويزيرا.

خط الهجوم: زينهو جانو - ماما بالدي.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع

في حراسة المرمي: يحيى فوفانا

في الدفاع: سيرج أورييه وإيفان نديكا وعثمان ديوماندى ويلفريد سينجو

وفي الوسط: سيكو فوفانا وإبراهيم سانجاريه وفرانك كيسى

وفي الهجوم: جوناثان بامبا وسيمون أدينجرا وسيباستيان هالر

ويتواجد منتخب غينيا بيساو مع البلد المضيف كوت ديفوار وغينيا الاستوائية ونيجيريا في المجموعة الأولى.

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3.