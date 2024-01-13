موعد مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو اليوم في افتتاح أمم إفريقيا.. والقناة المجانية الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب ساح العاج، نظيره غينيا بيساو، الساعة العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير 2023، على ملعب استاد إبيمبي «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا 2023

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على قناة beIN Sports MAX التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة .

قناة مجانية

كما تنقل المباراة مجانا على النايل سات، عبر القناة الجزائرية الأرضية.

تردد القناة الجزائرية الأرضية وكود الشفرة:

وتوجد القناة باسم Programme NationalHD عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

ويتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- قم بالضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط من القائمة على كلمة خيارات Options.

- عليك بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- ويفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

- ومن قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680 كتابةً.

- اختيار التردد الأفقي H.

- والخطوة التالية قم باختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- وبعد إدخال التردد تجد أنّ القناة لا تزال مُشفرة؛ لذا عليك إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية 1100001100000000، ويختلف إدخال الشفرة حسب الريسفير الخاص بك.