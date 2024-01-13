تنقل ١٧ مباراة من أمم إفريقيا مجانا.. خطوات ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القناة الأرضية الجزائرية،عن بث 17 مباراة من بطولة بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق يوم ١٣ يناير الجاري بساحل العاج.

ونشرت إدارة القناة اول 7 مباريات من الدور الأول ستنقلها القناة على شاشتها بالمجان وهى كالاتي:

يوم السبت 13 يناير ((مباراة كوديفوار x غينيا بيساو).

الثلاثاء 15يناير ((مباراة الجزائر x انغولا)).

الخميس 18 يناير ((مباراة كوديفوار x نيجيريا)).

الخميس 18 يناير(( مباراة مصر x غانا)).

الجمعة 19 يناير (( مباراة السنغال xالكاميرون )).

السبت 20 يناير (( مباراة الجزائر x بوركينا فاسو )).

الثلاثاء 23 يناير (( مباراة الجزائر xموريتنانيا )) .

يشار الى أنه سيتبقى سبع مباريات أخرى هي للمنتخب الجزائري، في حالة تأهله للادوار التالية ومباريات ربع النهائى والنهائى.

تردد القناة الجزائرية الأرضية وكود الشفرة

وتوجد القناة باسم Programme NationalHD عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

ويتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- قم بالضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط من القائمة على كلمة خيارات Options.

- عليك بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- ويفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

- ومن قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680 كتابةً.

- اختيار التردد الأفقي H.

- والخطوة التالية قم باختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- وبعد إدخال التردد تجد أنّ القناة لا تزال مُشفرة؛ لذا عليك إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية 1100001100000000، ويختلف إدخال الشفرة حسب الريسفير الخاص بك.