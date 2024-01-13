شاشات عملاقة.. قرار من وزير الرياضة بشأن عرض مباريات أمم إفريقيا مجانا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مركز شباب الجزيرة، عن عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح مركز شباب الجزيرة أنه سوف يتم عرض المباريات على شاشة عملاقة بالمسرح الروماني مجانا لتوفير أفضل الخدمات للسادة الأعضاء والزائرين والجاليات العربية والأفريقية المقيمة في مصر.

ويأتي هذا تحت إشراف لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، والمدير التنفيذي لقطاع الشباب.

يقص منتخب مصر شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا، في السابعة مساء غد الأحد 14 يناير، عندما يواجه موزمبيق على ملعب «فيلكس بوانيه» في مدينة أبيدجان، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة منتخبات غانا، وموزمبيق، والرأس الأخضر.

حقق منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فوزًا سهلًا على نظيره تنزانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، في إطار ودي، في ختام استعدادات الفراعنة قبل خوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 .

تشكيل منتخب مصر المتوقع امام موزمبيق:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: عمر كمال – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح

في الوسط: مروان عطية (حمدي فتحي) – محمد النني – إمام عاشور (زيزو)

في خط الهجوم: تريزيجيه – محمد صلاح – مصطفى محمد.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد موزمبيق

وتبث منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 على شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية الناقل الحصري والوحيد لبطولة الأمم الفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.