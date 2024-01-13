لاعب مصر الثالث.. أكثر 5 لاعبين مشاركة في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في العاشرة مساء اليوم السبت 12 يناير 2023، ويوجد عدد من اللاعبين حققوا أرقاما قياسية من خلال عدد المشاركات في بطولة كأس الأمم.

ريجوبيرت سونج (الكاميرون، 36 مباراة 1998-2010)

يتصدر ريجوبيرت سونج المدير الفني الحالي لمنتخب الكاميرون قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بواقع 36 مباراة خلال الفترة من 1998 حتى 2010، وتوج سونج باللقب مرتين.

أندري أيو (غانا، 34 مباراة 2008 - 2021)

يقترب أندري أيو لاعب غانا من كسر الرقم القياسي المسجل باسم لاعب الكاميرون خلال كأس الأمم الإفريقية 2023، ولعب أندري 34 مباراة في البطولة.

أحمد حسن (مصر، 32 مباراة 1996-2010)

يأتي في المركز الثالث لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن، إذ أنه شارك في 32 مباراة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتوج الصقر بـ4 ألقاب أمم.

سيدو كايتا (مالي، 31 مباراة 2002 - 2015)

وشارك سيدو كايتا لاعب منتخب مالي ونادي برشلونة السابق في 31 مباراة خلال 7 نسخ من البطولة.

جيريمي نجيتاب (الكاميرون، 31 مباراة 1998 - 2010)

لعب مدافع الكاميرون السابق جيريمي نجيتاب في 31 مباراة خلال 7 نسخ من بطولة كأس الأمم، وحصد نسختين من البطولة.

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