نيوكاسل بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويدفع إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، بالقوة الضاربة لمواجهة مانشستر سيتي، حيث يرغب في تحقيق الفوز على السيتي في مواجهة اليوم.

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تربيير، فابيان شار، سيفن بوتمان، دان بيرن.

خط الوسط: لويس مايلي، برونو جيمارايش، لونجستاف.

الهجوم: ميجيل ألميرون، ألكسندر إيزاك، أنتوني جوردون.

ويرغب نيوكاسل تحقيق الفوز على مانشستر سيتي من أجل التقدم في جدول الدوري الإنجليزي، حيث يحل الفريق في المركز العاشرة برصيد 29 نقطة، بينما يحل السيتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.