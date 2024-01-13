فورموسينيو يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة الإتحاد السكندري بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام الاتحاد السكندري ببطولة كأس الرابطة.

تشكيل فيوتشر لمباراة الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، اموراني حساني، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي ، احمد عاطف

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، طارق طه، محمد نصير، محمد محمود، علي زعزع، كجالي درامي، هشام عادل، عمر السعيد

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الإتحاد السكندري على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.