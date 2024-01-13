اعتذر عن المشاركة بأمم أفريقيا وتعرض للطرد مع ليستر سيتي.. ما قصة عبدول فاتاو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

رفض الغاني عبدول فاتاو لاعب ليستر سيتي الإنجليزي الانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس الأمم الإفريقية قبل الإعلان عنها، من أجل الاستمرار في المشاركة مع فريقه.

وقبل قليل تعرض عبدول لطرد مباشر في خسارة ليستر سيتي ضد كوفنتري بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 27 من الشامبيونشيب.

وستبعده البطاقة الحمراء المباشرة عن ليستر لمدة 3 مباريات، وأول مباراة يمكنه المشاركة بها ستكون أمام واتفورد يوم 10 فبراير قبل نهاية كأس الأمم الإفريقية بيوم واحد.

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