مانشستر سيتي يقلب الطاولة على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح المان سيتي في تحقيق الفوز على نيوكاسل بنتيجة 3/2، تقدم برناردو سيلفا بالهدف الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 26، بينما تعادل ألكساندر إيزاك في النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 35.

فيما أضاف أنتوني جودون الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد.

ونجح كيفين دي بروين في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بينما أضاف أوسكار بوب الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وسيطر مانشستر سيتي على الكرة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ للسيتي عالية 73%، بينما امتلك نيوكاسل الكرة بنسبة 27%.

بهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز العاشر بـ 29 نقطة.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – رون دياز - آكي - جفارديول.

في خط الوسط: رودريجو – ماتيو كوفاسيتش - بيرناردو سيلفا.

في خط الهجوم: فيل فودين - ألفاريز - جيرمي دوكو.

فيما بدأ نيوكاسل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تربيير، فابيان شار، سيفن بوتمان، دان بيرن.

خط الوسط: لويس مايلي، برونو جيمارايش، لونجستاف.

الهجوم: ميجيل ألميرون، ألكسندر إيزاك، أنتوني جوردون.