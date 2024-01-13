وزير الرياضة يحفز المنتخب الأوليمبي قبل مشاركته فى الدورة الدولية بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم واللاعبين فى حضور الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الجبلاية والمشرف على المنتخب ود.وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية اليوم بمقر معسكر المنتخب فى مدينة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك قبل سفره للمشاركة فى دورة دبي الدولية الودية فى إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص وزير الرياضة على تحفيز اللاعبين على مواصلة العروض المبهرة التى ظهروا عليها فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتقديم أداء قوي فى البطولة الدولية بدبي باعتبارها خطوة مهمة على طريق الاستعداد للأولمبياد.. وشدد وزير الرياضة على تفاؤله بالجيل الأوليمبي الحالى وقدرته على تحقيق طموحات المصريين فى باريس 2024 .

ومن جانبه وجه الكابتن محمد بركات الشكر إلى وزير الرياضة على دعمه المستمر للمنتخب مشيدا باللاعبين وامكاناتهم وقدراتهم العالية التى تؤهلهم لتشريف الكرة المصرية وتحقيق حلم إحراز ميدالية أولمبية فى كرة القدم لمصر ، وطالب بركات اللاعبين باستثمار الاجواء الإيجابية والتمسك بثقافة الفوز التى تقود للإنجاز.

هذا وادى المنتخب تدريبه اليوم بالملعب الفرعي باستاد مدينة مصر الأولمبية استعدادا للسفر إلى الإمارات الاثنين للمشاركة فى دورة دولية من 17 إلى 28 يناير الجاري مع منتخبات : السعودية وقطر والإمارات والعراق .