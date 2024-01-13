مدرب كوت ديفوار يعلن التشكيل الرسمي لمباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره غينيا بيساو، اليوم السبت، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر لها الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ويبدأ مدرب منتخب كوت ديفوار "جان لويس" المباراة بالتشكيل الرسمي الآتي:

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: سينجو، ديوماندي، نديكان، كونان.

خط الوسط: كيسي، سنجره، فوفانا.

خط الهجوم: بوجا، كراسو بامبا.

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب غينيا بيساو "باسيرو كاندي" المباراة بالتشكيل الرسمي الآتي:

حراسة المرمى: دجوكو

خط الدفاع: إنكادا، سانجانتي، ديجالو، كاندي.

خط الوسط: كاساما، بيكل، سيميدو.

خط الهجوم: رودريجوس، بالدي، ماني.

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