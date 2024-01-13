ريمونتادا.. مانشستر سيتي يقلب تأخره بهدف لفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

فاز مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

وقلب السيتي تأخره بهدف إلى الفوز على نيوكاسل خلال ربع ساعة فقط.

سجل هدف السيتي الأول، برناردو سيلفا في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف نيوكاسل الأول، أليكسندر إيزاك في الدقيقة 35 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف نيوكاسل الثاني، أنتوني جوردون في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول.

وسجل هدف السيتي الثاني، دي بروين في الدقيقة 74 من زمن شوط المباراة الثاني.

وسجل هدف السيتي الثالث، أوسكار بوب في الدقيقة 91 من زمن شوط المباراة الثاني.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الأول.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)