مانشيني يستبعد 3 لاعبين ويستدعي الربيعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد الثلاثي أيمن يحيى وعباس الحسن، إضافة إلى نواف العقيدي من القائمة النهائية لـ «الأخضر» المشاركة في كأس آسيا 2023.

وأضاف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة «إكس» «قرر مانشيني ضم كل من محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي إلى القائمة.

كما سمح مانشيني للاعب ريان حامد بمغادرة معسكر المنتخب السعودي والانضمام مجددا إلى معسكر المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما، ويستهل «الأخضر» مشواره في البطولة المقامة حاليا في قطر، يوم الثلاثاء، بمواجهة منتخب عمان، علما بأنه يتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب تايلاند وقيرغيزستان.

وجاءت تشكيلة الأخضر النهائية : محمد الربيعي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، فواز الصقور، ريان حامد، عبد الله الخيبري، مختار علي.

عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، محمد البريك، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، عبد الرحمن غريب، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري.

يذكر أن المنتخب السعودي ينافس بالمجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى معسكره الإعدادي في مدينة الوكرة القطرية، يوم 10 يناير الجاري، تحضيرا للمشاركة في العرس القاري المرتقب، حيث خاض «الأخضر» 3 مباريات ودية، تفوق خلالها على لبنان وهونغ كونغ (1-0) و (2-0)، فيما تعادل سلبا مع المنتخب الفلسطيني.

ويبحث «الصقور الخضر» عن استعادة أمجاد الماضي في بطولة كأس آسيا، والمنافسة على حصد اللقب القاري، الذي غاب عن خزينة الكرة السعودية منذ عام 1996.

سيبدأ المنتخب السعودي مبارياته في كأس آسيا 2023 بديربي ضد منتخب عمان، قبل مواجهة منتخب قيرغيزستان وأخيرا منتخب تايلاند في ختام دور المجموعات.

