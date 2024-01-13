أستراليا تكتفي بهدفين في شباك الهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل منتخب أستراليا مسيرته في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر، بالفوز 2 - صفر على منتخب الهند، أمس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وعجز منتخب أستراليا، الفائز باللقب عام 2015، عن هز الشباك خلال الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب «أحمد بن علي».

واختلف الحال تماما في الشوط الثاني، الذي فرض فيه المنتخب الأسترالي سيطرته المطلقة على المباراة، حيث افتتح جاكسون إيرفين التسجيل في الدقيقة 50، فيما تكفل (البديل) جوردان بوس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73.

بتلك النتيجة، حصل منتخب أستراليا على أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي سوريا وأوزبكستان، فيما بقي منتخب الهند بلا رصيد من النقاط.

وواصل المنتخب الأسترالي تفوقه على نظيره الهندي للمباراة الثانية على التوالي في أمم آسيا، بعدما سبق أن تغلب عليه 4 - صفر في المواجهة الوحيدة التي جرت بينهما في البطولة بدور المجموعات لنسخة المسابقة عام 2011 في قطر أيضا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السوري مع نظيره الأوزبكي في وقت لاحق بنفس الجولة على ستاد «جاسم بن حمد» بنادي السد.