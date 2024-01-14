اخبار الرياضه

كأس آسيا.. منتخب الإمارات يستهل مشواره بمواجهة هونج كونج

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب الإمارات مشواره في  بطولة كأس أمم آسيا بمواجهة هونج كونج، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد خليفة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الأولى من عمر مباريات المجموعة الثالثة لبطولة 

وتستضيف العاصمة القطرية منافسات بطولة كأس آسيا، من الفترة 12 يناير وتستمر حتى 10 من شهر فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب الإمارات  في المجموعة الثالثة لـ كأس آسيا 2023 مع إيران وفلسطين بجانب هونج كونج.

موعد مباراة الإمارات وهونج كونج 

تقام مباراة الإمارات وهونغ كونغ، اليوم الأحد 14 يناير 2024، في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت .

القنوات الناقلة..

تنقل مباراة الإمارات وهونج كونج على قنوات "beIN ASIAN CUP 1 و Alkass EXTRA One HD و SSC1 HD" ويتولى التعليق الصوتي، أحمد البلوشي على قناة بي إن سبورت بينما قناتي ssc السعودية والكأس القطرية لم يعلنوا عن المعلقين للمباراة.. سيتم التحديث عقب الإعلان مباشرة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا