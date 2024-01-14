كأس آسيا.. منتخب الإمارات يستهل مشواره بمواجهة هونج كونج

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس أمم آسيا بمواجهة هونج كونج، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد خليفة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الأولى من عمر مباريات المجموعة الثالثة لبطولة

وتستضيف العاصمة القطرية منافسات بطولة كأس آسيا، من الفترة 12 يناير وتستمر حتى 10 من شهر فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة لـ كأس آسيا 2023 مع إيران وفلسطين بجانب هونج كونج.

موعد مباراة الإمارات وهونج كونج

تقام مباراة الإمارات وهونغ كونغ، اليوم الأحد 14 يناير 2024، في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة..

تنقل مباراة الإمارات وهونج كونج على قنوات "beIN ASIAN CUP 1 و Alkass EXTRA One HD و SSC1 HD" ويتولى التعليق الصوتي، أحمد البلوشي على قناة بي إن سبورت بينما قناتي ssc السعودية والكأس القطرية لم يعلنوا عن المعلقين للمباراة.. سيتم التحديث عقب الإعلان مباشرة.