أمم أفريقيا.. منتخب مصر الأكثر تهديفًا في تاريخ ألبطولة والمستضيف وصيفًا

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل منتخب مصر نسخة 2024 من بطولة أمم أفريقيا محتلًا صدارة المنتخبات الأكثر تهديفًا في البطولة منذ تأسيسيها.

وإليكم ترتيب المنتخبات الأكثر تهديفًا خلال تاريخ بطولة أمم أفريقيا:

منتخب مصر:

يعتبر منتخب مصر هو أكثر منتخب إحرازًا للأهداف خلال بطولة أمم أفريقيا منذ تأسيسها، حيث سجل منتخب مصر 168 هدفًا خلال 107 مباريات بالبطولة، مشاركًا في 25 نسخة.

منتخب كوت ديفوار:

فيما يأتي منتخب كوت ديفوار كوصيف للمنتخبات الأكثر تهديفًا خلال تاريخ بطولة أمم أفريقيا برصيد 144 هدفًا خلال 99 مباراة بالبطولة، مشاركاً في 24 نسخة.

منتخب الكاميرون:

يأتي منتخب الكاميرون ثالث المنتخبات الكثر تهديفًا خلال بطولة أمم أفريقيا برصيد 137 هدفًا، خلال 97 مباراة، مشاركاً في 19 نسخة.

منتخب نيجيريا:

كما يحل منتخب نيجيريا رابع المنتخبات الكثر تهديفًا خلال بطولة أمم أفريقيا برصيد 137 هدفًا، في 91 مباراة، مشاركًا في 20 نسخة.

منتخب غانا:

يأتي منتخب غانا في المركز الخامس بتريب المنتخبات الأكثر تهديفاً خلال بطولة أمم أفريقيا برصيد 133 هدفًا خلال 102 مباراة، في 23 مشاركة.

منتخب تونس:

يأتي منتخب تونس في المركز السادس برصيد 99 هدفًا، خلال 80 مباراة، مشاركاً في 20 نسخة.

منتخب الجزائر:

فيما يأتي منتخب الجزائر في المركز السابع برصيد 94 هدفًا، خلال 79 مباراة، مشاركاً 19 نسخة.

منتخب الكونغو الديموقراطية:

يحتل منتخب الكونغو الديوقراطية المركز الثامن برصيد 88 هدفًا، خلال 70 مباراة، مشاركاً في 19 نسخة.

منتخب زامبيا:

يأتي منتخب زامبيا في المركز التاسع برصيد 84 هدفًا، خلال 66 مباراة، مشاركًا في 17 نسخة.

منتخب المغرب:

كما يأتي منتخب المغرب في المركز العاشر برصيد 82 هدفًا، خلال 65 مباراة، مشاركاً في 16 نسخة.