أمم أفريقيا.. الفراعنة في مهمة البحث عن النجمة الثامنة الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "فيليكس أوفوي" فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، حيث يحتضن الصدام الكروي المنتظر بين منتخب مصر ونظيره منتخب موزمبيق، الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

منتخب مصر يسعى لمواصلة التربع على القارة السمراء:

يسعى منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للمنافسة بقوة واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ 13 عامًا، وإضافة اللقب الثامن للفراعنة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد البطولة في 7 مناسبات سابقة، كان آخرها في أنجولا 2010.

ويوجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يتواجد إلى جانبه منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة أكثر 10 منتخبات تحقيقًا للفوز بالمباريات في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيقه الفوز في 60 مباراة بالبطولة.

موعد مباراة مصر وموزمبيق:

تبدأ صافرة مباراة مصر وموزمبيق مساء اليوم الأحد عند دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة:

تذاع مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.