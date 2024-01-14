كأس أمم إفريقيا.. مصر تبدأ رحلة البحث عن اللقب الثامن بمواجهة موزمبيق الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار، أمام نظيره موزمبيق، مساء اليوم الأحد.

ويلتقي المنتخب الوطني مع موزمبيق، على استاد "فيليكس هوفويت بوينجي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

تشكل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع : أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح - تريزيجيه - مصطفى محمد

موعد المباراة

تنطلق مباراة مصر وموزمبيق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة مصر وموزمبيق عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3.

معلق المباراة

يعلق على المباراة المعلق الرياضي علي محمد علي