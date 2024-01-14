كأس آسيا.. 3 مباريات مشتعلة اليوم.. المواعيد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد، 3 مباريات مشتعلة في بطولة كأس أمم آسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا، المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى يوم 10 فبراير المقبل.

مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم

اليابان × فيتنام – 1:30 ظهرا

الإمارات × هونج كونج – 4:30 عصرا

إيران × فلسطين – 7:30 مساء

وتستضيف قطر منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس آسيا، في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

مجموعات كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.