بالتردد والخطوات.. كيفية استقبال الجزائرية الرياضية الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أفريقيا

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية الرياضية الأولى، نقلها عدة مباريات في كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجارية، وأبرزها مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق.

وانطلقت كأس أمم أفريقيا في نسختها الجارية مساء أمس السبت، على أن تستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة منتخب مصر الأكثر تتويجًا باللقب.

وجاءت قائمة المباريات التي ستنقلها قناة الجزائرية الأرضية:

دور المجموعات

كوت ديفوار ضد غينيا بيساو

مصر ضد موزمبيق

الجزائر ضد أنجولا

بوركينا فاسو ضد موريتانيا

الكونغو الديموقراطية ضد زامبيا

كوت ديفوار ضد نيجيريا

السنغال ضد الكاميرون

الجزائر ضد موريتانيا

مباراتان من دور ربع النهائي

– مباراتان من دور نصف النهائي

– مباراة الثالث والرابع

– المباراة النهائية

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طريقة استقبال الجزائرية الأرضية

ويمكن استقبال القناة الجزائرية الأرضية على التردد الأتي..

التردد: 11680

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي H

ويمكن استقبال القناة كالآتي: الضغط على زر الإعدادات، ثم قائمة الترددات، ثم إضافة تردد 11680، والضغط على حفظ.

عند فتح القناة ستجدها مشفرة، أقف على القناة من الاعدادات واضغط على رقم 0 أربع مرات أو 1507 أو 1506، حسب نوع الجهاز، سيظهر لك مربع، اكتب الشفرة التالية، 11000000000000.